Oasport.it - Salto con gli sci, Lanisek si impone a Lahti. Hoerl sbaglia, Tschofenig vicino alla Sfera di Cristallo

Leggi su Oasport.it

Slovenia pigliatutto sin qui a, con Anzeche imita la connazionale Nika Prevc (autrice di una doppietta in Finlandia nell’ultima tappa femminile della stagione) vincendo la gara individuale maschile sul trampolino grande finlandese in occasione del penultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2024-2025 dicon gli sci.Settima vittoria della carriera nel circuito maggiore per il 28enne sloveno, che torna sul gradino più alto del podio a oltre un anno di distanza dall’ultima volta (1° gennaio 2024 a Garmisch-Partenkirchen durante la Tournée) facendo la differenza nella prima serie e trionfando sul Large Hill HS130 dicon 6.1 punti di margine sull’austriaco Stefan Kraft e 13.0 sul polacco Pawel Wasek (al miglior risultato in Coppa del Mondo).Sviluppi importanti se non decisivi nel duello in casa Austria per ladi, con Danielche ha consolidato il suo pettorale giallo raccogliendo un discreto settimo posto e guadagnando 20 punti preziosi sull’avversario diretto Jan, oggi solo 15° dopo aver bucato totalmente il primo(era 30° a metà competizione).