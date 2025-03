Laspunta.it - Sabaudia, il PD “Compensare ai cittadini la Tari pagata illegittimamente.” Pronti i moduli

Come noto, il Tar di Latina – Sezione seconda – si è pronunciato con la sentenza n.171/2025 del 7marzo 2025. Il Piano Economico Finanziario dellaffa sui Rifiuti () è illegittimo.Sulle cartelle emesse aisono stati caricati circa 270 mila euro di debiti fuori bilancio che non dovevano essere pagati dagli utenti del servizio ma dalla fiscalità generale. Un aumento medio di circa il 7% che è stato impropriamente inserito, nonostante la posizione assunta il Consiglio Comunale dal Pd e dal resto delle minoranze, nel ruolo assieme alle spese postali, cancellate per un esposto del gruppo consiliare del PD ad Arera (l’organo di vigilanza) e che dal 2023 non sono più a carico degli utenti.“Dopo il pronunciamento del Tar favorevole ai(ringraziamo il Codacons Latina per aversostenuto il ricorso di alcuni), che segue la giurisprudenza costante del giudiceamministrativo e della Corte dei Conti, ci saremmo aspettati un atteggiamento dell’Amministrazione che dicesse chiaro e tondo, senza mezzi termini, che gli utenti andavano compensati ad emissione del ruolo2025.