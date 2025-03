Bergamonews.it - Sabato con cielo nuvoloso e piogge moderate

La primavera si fa aspettare, per questo fine settimana le previsioni meteo non promettono nulla di eccezionale secondo il Centro Meteo Lombardo. Analisi sinotticaQuesto fine settimana è previsto un nuovo peggioramento sulla nostra regione con cieli spesso nuvolosi esparse possibili su tutti i settori.22 marzo 2025Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regioneo coperto condeboli/possibili su tutti i settori ed alternate da pause asciutte.Quota neve compresa sui 1.500/1.700 metri sulle Alpi e compresa tra i 1.700/2.000 metri sulle Prealpi.Temperature: Minime comprese tra 6 e 8°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9 e 11°C.Venti: In pianura deboli/moderati da sud-est, in quota moderati localmente forti da sud-est.