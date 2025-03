Panorama.it - Russia-Cina, l’asse da spezzare

Leggi su Panorama.it

A gridarlo ai quattro venti per primo, quasi con rabbia, è stato Alexander Lukashenko: «Le manovre di Donald Trump sull’Ucraina hanno un motivo nascosto», ha detto il baffuto dittatore della Bieloa fine febbraio, «perché quel che vuole, in realtà, è solo dividere ladalla. Ma noi non glielo permetteremo». Al potere dal 1994, legato a Vladimir Putin da un’intesa a 360 gradi, Lukashenko è noto per la sua chiarezza, spesso priva di freni diplomatici. Quel che dice, insomma, va ascoltato. In questo caso, le sue parole andavano lette con particolare attenzione perché Lukashenko sa bene quello di cui parla: negli ultimi anni s’è avvito molto anche a Xi Jinping, quindi è in stretto contatto con entrambi i poli di quello che Washington definisce «The New Axis of Evil», cioè il nuovo Asse del male: la «Diabolica alleanza» tra Mosca e Pechino.