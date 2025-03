Lapresse.it - Russia, attacchi ucraini a Rostov-on-Don: colpito un edificio residenziale

Un drone ucraino hanella notte di sabato undi appartamenti nella città di-on-Don, in. Le autorità locali hanno dichiarato che due persone sono rimaste ferite e che sono stati danneggiati sei appartamenti e la facciata dell’. Secondo il Ministero della Difesa del Paese, nella notte sono stati abbattuti 47 dronisul territorio russo.L’attacco arriva mentre l’Ucraina e lahanno concordato in linea di principio mercoledì un cessate il fuoco limitato dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con i leader dei due Paesi questa settimana, anche se resta da vedere quando potrebbe entrare in vigore e quali possibili obiettivi sarebbero off limits per gli