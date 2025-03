Oasport.it - Rugby, in Serie A elite colpo Colorno a Viadana. Vincono Fiamme Oro e Valorugby

Si sono disputati oggi tre match della quindicesima giornata del massimo campionato italiano di. In particolare spiccava la sfida tra ile il, mentre ValoEmilia eOro si affrontavano a distanza nella corsa per l’ultimo posto playoff. Ecco come è andata.Sconfitta a sorpresa questo pomeriggio per la prima della classe, il, che di fronte al proprio pubblico cede al24 a 22, pagando l’indisciplina con due gialli (Sauza e Mignucci) e un rosso per Oubina. Negli altri leOro superano la formazione dei Lyons 32 a 19 conquistando il punto di bonus e si portano a 48 punti scavalcando il Petrarca, atteso domani al Battaglini di Rovigo. Terza posizione che condividono con il Valoche quest’oggi ha conquistato 4 punti superando a Vicenza i Rangers 11 a 6.