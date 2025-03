Iodonna.it - Ronzii e suoni fantasma nelle orecchie? La soluzione potrebbe essere nel piatto

Un ronzio persistente, un ticchettio che non se ne va, un suonoche disturba la quotidianità. L’acufene è una condizione più comune di quanto si pensi e colpisce circa il 14% degli adulti nel mondo, spesso con ripercussioni sul benpsicologico. La scienza non ha ancora trovato una cura definitiva, ma un recente studio pubblicato su BMJ Open suggerisce un possibile alleato sorprendente: l’alimentazione. Frutta, fibre, latticini e persino la caffeina sembrano ridurre il rischio di sviluppare questo disturbo. Scopriamo perché e come integrare questi alimenti nella dieta. Acufene: la novità scientifica per risolvere il disturbo guarda le foto Frutta, fibre e latticini: gli alleati dell’uditoUno studio condotto dalla Chengdu University of Traditional Chinese Medicine ha analizzato i dati di oltre 300.