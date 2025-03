Romadailynews.it - Roma, tenta rapina all’Umberto I: arrestato 27enne, la vittima è un carabiniere

Il giovane ha minacciato un maresciallo fuori servizio con un oggetto appuntitoHato unanel posto sbagliato e contro la persona sbagliata. Un uomo di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è statoper aver cercato di derubare unlibero dal servizio, che si trovava al pronto soccorso del Policlinico Umberto I diper motivi personali.I fatti risalgono al 13 marzo scorso. Il militare, un maresciallo in servizio alla stazione diSan Lorenzo, è stato avvicinato dal giovane che, sotto la minaccia di un oggetto di legno appuntito lungo circa 20 centimetri, gli ha intimato di consegnare il portafoglio.Il, in abiti civili, si è qualificato e ha reagito prontamente, riuscendo a disarmare il, che hato di aggredirlo per sottrarsi all’arresto.