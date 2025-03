Roma tenta di rapinare una persona al pronto soccorso ma è un carabiniere | arrestato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 marzo 2025- Undella StazioneSan Lorenzo, libero dal servizio e in abiti civili, ha, d’intesa con la Procura della Repubblica di, un 27enne originario della provincia di Reggio Calabria, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato per i reati dita rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.Il pomeriggio del 13 marzo scorso, il militare, un maresciallo che si trovava per motivili presso ildel Policlinico Umberto I, è stato avvicinato dall’indagato che, sotto minaccia di un oggetto in legno appuntito della lunghezza di 20 cm, gli ha intimato di consegnare il portafoglio.Ila quel punto si qualificava e disarmava il 27enne che lo aggredivando di sottrarsi al fermo, ma riusciva definitivamente a bloccarlo con l’assistenza dei colleghi della Stazione diSan Lorenzo intervenuti sul posto.