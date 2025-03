Lapresse.it - Roma, studenti turchi in piazza contro l’arresto di Imamoglu: “Vogliamo Turchia laica e libera”

Leggi su Lapresse.it

I giovaniin Italia scendono inper protestaredel sindaco di Istanbul e principale leader dell’opposizione Ekrem. Sono alcune centinaia i ragazzi e le ragazze che si sono dati appuntamento inle Esquilino in solidarietà a quella che considerano a tutti gli effetti la vittima di un arresto politico da parte del governo di Erdogan.La maggior parte di loro vive in Italia per motivi di studio. “Chi non salta è Erdogan“, è il coro più cantato dai giovani che portano inmolte foto dima anche di Mustafa Kemal detto Atatürk, il padre dellae repubblicana. “avere un Paese laico e libero.Adesso siamo qui per dare una mano al nostro Paese”, afferma una studentessa che preferisce non dire il suo nome. Innon tutti hanno voglia di parlare o di essere filmati per paura di possibili ripercussioni al rientro ina.