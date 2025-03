Sololaroma.it - Roma senza Dybala, Ranieri studia le soluzioni: da Pellegrini e Soulé alla doppia punta

La sosta per le Nazionali porta sempre via una fetta consistente della rosa, ma risulta essere comunque tempo utile per lavorare a nuove tattiche per il campionato. Un qualcosa che sta facendoa Trigoria, per preparare la suaa due mesi di fuoco con obiettivo Champions in bella vista. Particolarmente attenzionato è l’attacco, perché queste due settimane serviranno a trovarevalide per ovviare all’asdi, pronto a operarsi all’inizio della prossima settimana al tendine semitendinoso della coscia sinistra.Si parte chiaramente dall’analisi dei trequartisti a disposizione di, giocatori che sono chiamati ad un salto di qualità importante: troppi bassi e pochi alti per, che deve prendersi la squadra in mano anche per guadagnarsi una conferma nellaal momento tutt’altro che certa, con Napoli e Inter pronte a trattarlo a giugno.