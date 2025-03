Sololaroma.it - Roma, Pisilli: “Ranieri ha portato semplicità. Dybala un esempio in tutto ciò che fa”

Leggi su Sololaroma.it

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sportweek, Niccolòha parlato a trecentosessanta gradi della sua avventura con la, partendo dagli inizi e da ciò che ricorda proprio dei momenti in cui è diventato un giocatore capitolino: “I tre provini a Trigoria, partitelle tra ragazzi selezionati. E l’emozione per la consegna del kit giallorosso. Non mi aspettavo nulla, ma ci tenevo tantissimo visto che sono sempre stato tifoso della. Mia madre me l’ha comunicato nascondendomi la lettera della società sotto la tovaglia mentre eravamo a pranzo”.: “Bove fondamentale per me”Il centrocampista giallorosso ha parlato così die di come sia riuscito a cambiare le sorti della: “Ha ricalma e serenità, eravamo scossi dal periodo negativo che stavamo vivendo e che nessuno si sarebbe aspettato.