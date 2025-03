Roma Nord profondo Nero”, in libreria il sequel del romanzo sulla Roma bene

Leggi su Ildenaro.it

, 22 mar. (askanews) – E’ passata solo una manciata di anni dagli eventi accaduti in “” ai Giannini, ai Tabacci e ai Teodori – le tre famigliene che vivono anegli eleganti quartieri di Parioli, Olgiata e Trieste ed ecco che Elena Guerri Dall’Oro, editore Piodo, torna incon ildelnzoborghesia dei quartieridella capitale “profodo”. Presentato in un affollato dibattito all’Auditorium Parco della Musica di, moderato dalla giornalista Rai Alessandra Tocci. Nella nuova avventura letteraria di Guerri Dall’Oro troviamo quasi tutti i protagonisti, mutati per gli avvenimenti intercorsi, ma in qualche modo arrivati sin qui. Sono cresciuti, divenuti più maturi, hanno cambiato lavoro, superato i propri lutti, intrapreso nuove avventure, ritrovato l’amore.