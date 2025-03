Sololaroma.it - Roma, lesione per Abdulhamid: il terzino torna a Trigoria

La sosta Nazionali porta brutte notizie in casa. Alcuni elementi della rosa giallorossa sono stati chiamati dalle rispettive Nazionali ma si sono fermati per infortunio. Uno di questi è senza ombra di dubbio Saud, convocato dall’Arabia Saudita pur non avendo ricevuto tanti minuti nell’arco di questa stagione. Ildestro ha servito l’assist nella vittoria per 1-0 con la Cina ma, al tempo stesso, è uscito anzitempo dal campo per via di un problema muscolare. Il ragazzo nato a Gedda è stato lasciato a riposo e si è sottoposto a degli esami strumentali.Stando a quanto fatto trapelare da CNN Arabic, testata saudita, il classe 1999 ha rimediato unaalla parte posteriore della coscia. Il 25enne salterà la prossima partita della sua Selezione contro il Giappone, valida per le qualificazioni ai Mondiali, e tornerà in anticipo aper ulteriori accertamenti.