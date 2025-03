Laprimapagina.it - Roma – Insignito il Nobile Rosario LoGiacco come Legionario Cavaliere di Vittorio Veneto

– Presso la Casa dell’Aviatore, Aereonautica Militare , poco prima che iniziasse il convegno di Aristocrazia Adriatica, che ci avrebbe visti participi, Il sottoscritto Dott. Fernando Antonio Toma, Sottufficiale della Marina Militare in congedo con il grado di 1° Maresciallo, Presidente interprovinciale Istituto Nazionale Legione d’Onore dei Cavalieri didelle Provincie di Lecce e Brindisi. Autorizzato a fregiarsi della Croce d’Oro per Anzianità’ di servizio anni 25 Marina Militare. Attualmente fa parte di varie Associazioni d’Arma, tra queste; l’ Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia Sezione SGT. RT. Macculi Luigi M.B.V.M. di Nociglia (LE) – Associazione Nazionale Marina d’Italia Gruppo di Salve (LE) – Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.