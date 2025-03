Romadailynews.it - Roma: furto in una pizzeria al Torrino, arrestati due uomini di 26 e 39 anni

Hanno forzato la saracinesca di unain zona, a, per poi rubare il cassetto della cassa, contenente circa cento euro in monete.Per questo, duedi 26 e 39sono statidai carabinieri del nucleo radiomobile dicon l’accusa diaggravato in concorso.E’ successo la scorsa notte, quando i due, dopo aver forzato e sollevato la saracinesca del locale di viale Oceano Indiano, si sono dati alla fuga con in mano il cassetto del registratore di cassa contenente le monete. In quel momento, una pattuglia dei Carabinieri, in transito, ha notato la scena ed e’ intervenuta.Alla vista dei militari, i due hanno tentato di darsi alla fuga a piedi, liberandosi del cassetto della cassa e delle monete ma sono stati comunque bloccati ein flagranza.