Romadailynews.it - Roma, furto con spaccata in un supermercato a Monte Mario

I ladri bloccano la strada con carrelli e un motorino per facilitare la fugaNella notte tra venerdì 21 e sabato 22 marzo, un gruppo di ladri ha compiuto unconin undi via Augusto Conti, all’incrocio con via di Rosa Venerini, nella zona di, a.Poco prima delle 3, i malviventi hanno infranto le vetrate dell’esercizio commerciale e sono riusciti a portare via la cassa, contenente circa 10 mila euro in contanti.Durante la fuga, per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, i ladri hanno ostruito la strada posizionando dei carrelli della spesa e un motorino al centro della carreggiata.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo e identificare i responsabili.