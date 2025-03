Thesocialpost.it - Roma, donna muore dopo una liposuzione in una clinica privata

Unadi 62 anni è deceduta il 18 marzo presso l’ospedale Grassi di Ostia a seguito di un’operazione dieseguita qualche giorno prima in una strutturadella Capitale. La pensionata era entrata in coma vegetativo il 14 marzo, poche orel’intervento estetico. La salma è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata, dove sarà effettuata l’autopsia per accertare le cause del decesso.La denuncia e le indaginiI carabinieri di Ardea stanno indagando sul casola denuncia presentata dalla figlia della vittima, che ha chiamato in causa i medici responsabili dell’intervento. La famiglia della, sconvolta dall’accaduto, si è detta incredula per quanto avvenuto, definendo laun’operazione “banale” per la quale nutrivano piena fiducia nei confronti della struttura e del personale sanitario coinvolto.