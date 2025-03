Roma diede inizio all’accerchiamento di una pattuglia | arrestato 35enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 marzo 2025- Prosegue l’azione di controllo del territorio nel quartiere Quarticciolo da parte dei Carabinieri della Compagnia diCasilina, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche, in linea con le indicazioni fornite dal Prefetto di, Lamberto Giannini, e condivise anche in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.Nel corso dei controlli antidroga, nelle ultime ore, d’intesa con la Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Stazione diTor Tre Teste hanno, in flagranza di reato, 4 persone, gravemente indiziate del reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.In via Ostuni, i militari hannotre cittadini italiani di età compresa tra i 34 e i 52 anni, tutti con precedenti.