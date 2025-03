Romadailynews.it - Roma: copre targa moto per sfuggire ad autovelox, 37enne denunciato dopo inseguimento

Un uomo di 37 anni è statoper resistenza a pubblico ufficialeaver tentato di eludere unnascondendo ladella suaessere stato intercettato dai vigili urbani, l’uomo ha provato a fuggire ad alta velocità, mettendo in pericolo la sicurezza stradale.L’si è concluso con il suo arresto in piazza Santa Maria del Soccorso. Numerosi verbali sono stati emessi nei suoi confronti per varie violazioni al Codice della Strada, inclusi circolazione contno, passaggio col rosso e guida pericolosa.La sua patente è stata sospesa immediatamente e verranno contestate tutte le infrazioni per eccesso di velocità accertate. (RED)