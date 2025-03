Roma copre la targa per sfuggire all’autovelox | 37enne denunciato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 marzo 2025- Un uomo di 37 anni, di nazionalità italiana, è stato fermato edalla Polizia Locale diCapitale, IV Gruppo Tiburtino, al termine di un inseguimento avvenuto in zona Pietralata, dopo il tentativo di sottrarsi ai controlli degli agenti.Il, nei giorni precedenti, era stato già avvistato mentre tentava di occultare ladel proprio motoveicolo Honda, alla vista dell’autovelox, posizionato nella zona per garantire il rispetto dei limiti di velocità ed evitare incidenti. Intercettato da una pattuglia mentre percorreva via Filippo Fiorentini, l’uomo ha accelerato bruscamente, dandosi alla fuga a forte velocità, tenendo una condotta di guida pericolosa e cercando di ostacolare gli agenti con manovre azzardate. La fuga si è conclusa in piazza Santa Maria del Soccorso, dove la pattuglia lo ha raggiunto.