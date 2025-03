Calcionews24.com - Roma, arriva l’indiscrezione dalla Germania: Hummels andrà via a fine stagione

Il difensore centrale tedesco non rinnoverà con la, la società giallorossa considera il suo impatto non all’altezza delle aspettative: i dettagli L’avventura di Matsallasembra essere giunta ai titoli di coda dopo un solo anno. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, il club giallorosso non rinnoverà il contratto del difensore tedesco .