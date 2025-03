Ilgiorno.it - Rocio travolta e uccisa sulle strisce: il camionista patteggia meno di 3 anni e 5.000 euro di risarcimento. Il dramma dei gemelli rimasti orfani

Milano – Una pena di 2e 10 mesi di reclusione, per aver travolto e ucciso la giovane mammaEspinoza Romero in viale Renato Serra a Milano, per poi fuggire senza fermarsi a prestare soccorso. Il24enne Francesco Monteleone ha raggiunto, attraverso il suo difensore, un accordo con la Procura di Milano per ilmento, che dovrà essere valutato dal giudice per l’udienza preliminare. Il giovane ha messo sul tavolo undi circa cinquemilaper i familiari della vittima, a cui si aggiungono eventuali indennizzi di competenza dell’assicurazione. Ora la parola passa al gup, che dovrà decidere se accogliere l’applicazione della pena concordata tra le parti, chiudendo così la vicenda giudiziaria. Nel frattempo il 24enne resta agli arresti domiciliari nella sua casa a San Vittore Olona.