Roccadaspide tragico incidente stradale a Fonte | morti Luca Minella e Samuel Auricchio di 25 e 24 anni

Gravissimosulla SS166 degli Alburni, in località, nel comune di. Il bilancio è drammatico: due giovani hanno perso la vita e un terzo è in gravi condizioni. Lo scontro, avvenuto intorno alle 22:15, ha coinvolto un’Audi A3 e un’Alfa Romeo 147, quest’ultima finita a decine di metri di distanza nel piazzale di un’abitazione dopo aver abbattuto un lampione.Nel violentissimo impatto ha perso la vita sul colpo, 25enne del posto. Estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, gli altri due occupanti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Il 28enne Entony Barone, originario di Cava de’ Tirreni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Eboli, mentre il 24enne, di, è deceduto nella notte all’ospedale di Battipaglia a causa delle gravissime lesioni riportate.