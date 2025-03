Ilfattoquotidiano.it - Roberto Bolle: “Mangiavo pacchi di biscotti, anche cose di bassa qualità. Poi ho ridefinito il mio corpo. Non mangio carne per motivi etici ed evito cibi lavorati”

La stella della danza mondiale,, torna in Rai il 29 aprile con lo show, ormai consolidato, “Viva la Danza“, in occasione della Giornata mondiale della danza. In una intervista a “d La Repubblica” ha raccontato del suo passato e del suo presente: “Non mi vedo ballare sempre e comunque. Credo ci sia un tempo per ogni cosa. Per quanto sia difficile non ballare più e un po’ ballerò sempre, è importante valorizzare i giovani, chi può emergere. Mi piace portare avanti nuovi talenti, è quello che cerco di farenelle mie diverse attività. Soffro a fare il ballerino, per il fisico sicuramente è un lavoro usurante”.Da piccolino si è trasferito dalla sua città Casale Monferrato per entrare nel tempio della lirica e della danza italiana, la Scala: “Non avevo voglia di andare a Milano, perché per me è stato difficile lasciare casa e staccarmi dalla famiglia.