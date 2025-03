Zonawrestling.net - Rob Van Dam: “Mi piacerebbe fare da manager a Kelani Jordan”

A inizio novembre NXT ha reso omaggio alla ECW con una puntata andata in onda nella leggendaria 2300 Arena di Philadelphia. Durante quella puntata RVD e la star di NXTfurono protagonisti di un breve segmento di backstage in cui facevano riscaldamento nell’iconica posa di RVD poggiati su due sedie, pubblicato sui canali social WWE.”Mi è rimasta impressa”Parlando ai microfoni di “B4 The Bell”, RVD ha speso belle parole per la star di NXT: “Ci penso spesso. Io sono a disposizione per lei. Abbiamo fatto quel breve segmento a NXT, forse la gente non se ne è resa conto, ma è stato molto bello. Lei dase ce ne fosse la possibilità”. Insomma RVD è rimasto piacevolmente colpito dae sarebbe pronto a mettersi a sua disposizione.