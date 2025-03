Ilfogliettone.it - “RITIRIAMO LA MACCHINA DAL MERCATO”: Mercedes costretta a bloccare immediatamente la produzione | Un pezzo di storia cancellato

Annuncio che sconvolge molti fan del marchioBenz ma non solo. Uno dei cardini dell’azienda non esisterà più. Ladi-Benz affonda le sue radici nel lontano 1886, quando Karl Benz brevettò la sua “Benz Patent-Motorwagen”, considerata la prima automobile della. Nello stesso periodo, Gottlieb Daimler sviluppava il suo motore a combustione interna, ponendo le basi per la nascita di un’altra icona dell’automobilismo. Nel 1926, le due aziende si fusero, dando vita alla Daimler-Benz AG e al marchio-Benz.Gli anni successivi furono segnati da importanti innovazioni tecnologiche e successi sportivi.-Benz si distinse per ladi auto di lusso, caratterizzate da elevati standard di qualità, sicurezza e prestazioni. La “Freccia d’Argento” dominò le competizioni automobilistiche degli anni ’30, mentre modelli come la 300 SL “Ali di gabbiano” divennero icone di stile e ingegneria.