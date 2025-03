Ilfattoquotidiano.it - Rissa verbale Pd-FI sui dazi. “Tajani da psichiatria”. “Zingaretti alcolizzato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Suifinisce intra Pd e Forza Italia. Al centro del botta e risposta le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio. Per il dem Nicola, l’idea del capo della Farnesina per il quale “dovremmo comprare i prodotti americani” per evitare le tariffe imposte dalla Casa Bianca è da “”. Un’affermazione che ha portato direttamentea ribattere con il suo partito che ha affondato: “Un linguaggio volgare, come da”. Tutto è iniziato da una dichiarazione del ministro degli Esteri: “La decisione di investire di più e di importare di più dagli Stati Uniti potrebbe essere un ottimo scudo per continuare ad esportare”, ha detto il vicepremier forzista.Una strategia che ha fatto saltare il capodelegazione dem in Ue dalla sedia: “Cerchiamo di essere più italiani europei e meno trumpiani.