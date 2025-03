Fanpage.it - Rissa e litigi tra cani: quando, come e soprattutto se intervenire per evitare il peggio

Leggi su Fanpage.it

Il nostro intervento spessora le cosedue o piùlitigano. Sono tanti i casi di cronaca di animali che sono stati feriti gravemente o anche morti per risse tra conspecifici e una terribile notizia di cronaca in cui, secondo le prime ricostruzioni, una donna siciliana sarebbe morta proprio per essersi intromessa per proteggere il suo compagno a quattro zampe dall'attacco di altrifa comprendere quanto sia importante saperecomportarsi in questi casi.