Lopinionista.it - “Rinnovabili, un’opportunità da regolare e governare”: convegno a Montecitorio

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Giovedì 27 marzo, alle ore 9.45, presso la Sala della Regina disi svolgerà ilda”. Introduce e conclude il segretario di presidenza, Alessandro Colucci. L’appuntamento, come informa una breve nota, sarà trasmesso in diretta webtv.Nel corso dell’incontro verrà ribadito come le energierappresentinofondamentale per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e per rispettare gli impegni climatici assunti a livello internazionale. Tuttavia, il settore necessita di un quadro normativo chiaro e stabile, che garantisca agli investitori certezza e fiducia nel lungo termine.L'articolo “da”:L'Opinionista.