Rilasciato un trailer pre-lancio per Atomfall

Il 20 Marzo 2025 è statoilpre-del nuovo, titolo sviluppato da Rebellion, in uscita il 27 Marzo 2025.Ambientato all’indomani di un disastro nucleare,incarica i giocatori di risolvere il mistero di ciò che è accaduto alla centrale nucleare di Windscale. Per risolvere questo problema, dovrete vagare negli accampamenti militari, scavare nei bunker abbandonati nel sottosuolo e rischiare la vita nelle rovine pagane.Al centro del mistero oscuro troviamo una serie di personaggi eccentrici e organizzazioni criptiche che abitano la zona di quarantena. Questi individui sono stati tagliati fuori dal mondo esterno per anni e lasciati a se stessi, quindi sono tutt’altro che normali. Ma fate attenzione, non sono tutti amichevoli e dovrete fare i conti con una serie di armi a distanza e corpo a corpo se volete sopravvivere!verrà lanciato il 27 marzo 2025 e arriverà al day one su Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows e PC tramite Steam ed Epic Games Store.