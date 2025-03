Bergamonews.it - Riduzione ghiacciai, in Lombardia nel 2024 numeri inferiori rispetto agli anni precedenti

Ilsi presenta come un anno relativamente meno negativo per il glacialismo alpino, come evidenziato dalla Direzione Tecnica Monitoraggio e Prevenzione dei Rischi Naturali di Arpa, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, quest’anno dedicata alla conservazione dei.Secondo i dati del Centro Regionale Neve e Valanghe di Arpa, laglaciale nelè stata inferiore2022 e 2023, quest’ultimo anno contrassegnato dal massimo di perdita. Nonostante l’inverno e la primavera abbiano registrato abbondanti precipitazioni, queste non sono riuscite a compensare gli effetti delle elevate temperature estive. Tuttavia, le prime nevicate autunnali di fine settembre hanno limitato questo trend sfavorevole.Nelo sperimentale di Alpe Sud, monitorato ininterrottamente dal Centro dal 1997, nella stagione 2023-si è registrata unadell’estensione areale di circa 1671 m², pari a una perdita del 13% della superficieal 2023, portando l’area attuale a circa 13.