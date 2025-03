Secoloditalia.it - Ridicolo Conte: crea un “fake video” per dimostrare di aver zittito la Meloni. Ma lei non era in aula

Leggi su Secoloditalia.it

Le immagini su “X” scorrono a un ritmo incalzante, c’è un aggressivo leader di un partito di opposizione, ex premier, neopacifista dopoaumentato i fondi per le armi col suo governo, che incalza Giorgiacon argomenti fortissimi: il riarmo Ue, i soldi sottratti ai malati, con tanto di citazione di pazienti che non ce l’hanno fatta a causa dei tagli della sanità che adesso, nel suo immaginario, finiranno a finanziare armamenti per uccidere altri esseri umani. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere.Nelpostato da Giuseppe, il nuovo Mahatma Gandhi della politica italiana, il montaggio mostra una premier che va via dall’, poi riappare, sorride, poi si copre il volto mentrela incalza, la zittisce, lui attacca e lei, dalla poltrona del governo, non regge lo sguardo.