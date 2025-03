Liberoquotidiano.it - "Ridicolo, che casino. Ma che balle raccontiamo?". Sfuriata-Cacciari: polverizza la sinistra in diretta | Video

"Io credo che regni un grandesotto al cielo". Ospite di Lilli Gruber in collegamento a Otto e mezzo, su La7, il professor Massimomette a tacere la propaganda del centro, inteso come partiti e apparato intellettuale, con poche fulminanti battute. "Perché Giorgia Meloni ha cercato di demolire il Manifesto di Ventotene? Che operazione politica e culturale è?", gli chiede a bruciapelo la Gruber a inizio puntata. E il filosofo, che già si era espresso con molta chiarezza (e durezza) sul "caso Ventotene", ribadisce tutte le sue perplessità sulle strumentalizzazioni dell'opposizione dentro e fuori dal Parlamento. "Demolire. E' evidente che il Manifesto di Ventotene non ha nulla a che fare (con lei, ndr), sarebbe statose Meloni l'avesse difeso. Un Manifesto che dice che bisogna lavorare per 'la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in Stati nazionali sovrani' e che a ogni forma di sovranismo dà del 'idolatrico', 'l'idolo dello Stato-Nazione'.