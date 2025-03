Ilgiorno.it - Riccardo Gualandris e Nora Jawad, morti nell’incidente in auto. Cavernago sotto choc: “Giocavano a calcio e pallavolo. Sempre pronti ad aiutare in paese e all’oratorio”

(Bergamo), 22 marzo 2025 – "È una tragedia immane. Li ho visti crescere, sono come miei figli". Le parole colme di sgomento del sindaco di(Bergamo), Giuseppe Togni, rispecchiano la cappa di dolore che da questa mattina ammanta il centro della Bergamasca, 3mila abitanti, a 12 chilometri dal capoluogo. Le due vittime:Ilpiange due ragazzi,e prega per gli altri due feriti del terribile incidente avvenuto all’alba lungo la statale 498. I quattro amici stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa insieme in discoteca. “I ragazzi erano molto conosciuti in–ha ricordato il primo cittadino Togni -.giocava a, ed entrambi erano volontari alle sagre dele impegnati in oratorio”.