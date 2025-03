Dayitalianews.com - Riccardo Di Girolamo condannato all’ergastolo: uccise il rivale in amore a Sabaudia

Ergastolo perDi, il 33enne originario di Pontinia, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Marco Gianni, avvenuto nel vivaio di Borgo San Donato, nel territorio di, lo scorso 13 aprile 2023. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Assise di Latina, che ha confermato l’aggravante della premeditazione.Un omicidio nato dalla gelosiaSecondo quanto emerso dalle indagini e dal processo, Diha agito per motivi sentimentali, accecato dalla gelosia per la relazione tra la sua ex compagna e la vittima, Marco Gianni, trentunenne e allenatore della squadra di pallamano Handball Pontinia.Il killer si sarebbe presentato nel vivaio armato di un fucile modificato, colpendo a morte l’uomo senza alcuna esitazione. Nonostante le prove a suo carico e una ricostruzione dettagliata dei fatti, l’imputato non ha mai ammesso la propria responsabilità, scegliendo il silenzio anche durante il processo.