Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, ora Conte cambia tutto: accadrà contro il Milan

In casasi lavora già alla prossima sfidail. A tal proposito, Antoniostarebbe studiando alcune mosse inedite. La sosta per le Nazionali sta per essere archiviata, motivo per il quale è tempo di rituffarsi in campionato. Tra i club più “concentrati” c’è senza dubbio ildi Antonio, il qualenderà lo Scudetto all’Inter fino alla fine. Ad oggi, il vantaggio dei nerazzurri è di soli tre punti, ma i partenopei sono attesi da una sfida delicatissimailal Maradona. A tal proposito, l’allenatore salentino starebbe studiando diverse idee per la sfidai rossoneri.Rivoluzione, cosa filtra verso la super sfida alIn casanon c’è tempo per fermarsi. Nonostante la sosta per le Nazionali, Antoniosarebbe già alle prese con alcune situazioni “delicatissime”.