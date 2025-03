Lapresse.it - Riarmo Ue, Conte: “No a folle piano da 800 miliardi ma investimenti in sanità e industria”

“Il M5s dice No aldida 800. Vogliamoin, nella scuola e nell’istruzione, per la nostrae per gli artigiani. E’ questa l’emergenza del Paese, non costruire missili e carri armati, nell’illusoria ricerca di sicurezza”. Queste le parole di Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle, intervenuto a Napoli al Congresso nazionale del Partito Socialista Italiano.