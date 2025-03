Lanazione.it - Riaperta ieri la Statale SS68. Santi: “Senso unico alternato. Sorveglianza attiva e dinamica”

Volterra, 22 marzo 2025 – Allo scoccare delle 13 di, si diradano le penubi che hanno avvolto nell’incertezza il futuro di una delle arterie fondamentali del territorio, la68 in direzione Colle Val d’Elsa, oggetto di una spaventosa frana nei pressi del bivio di Mazzolla. A comunicare la riapertura, il sindaco Giacomo: “La riapertura dellaal km 43+300 è prevista acon il seguente obbligo: il divieto di transito ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate, ad eccezione dei mezzi del trasporto pubblico locale. In questa prima fase, il tratto interessato sarà sottoposto ada parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle limitazioni. Nei prossimi giorni proseguirà il monitoraggio da parte dell’Università di Pisa”.