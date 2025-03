Ilfoglio.it - Restaurare libri non è un mestiere in via di estinzione

Quando entriamo nel Laboratorio Volumina, in zona Navigli a Milano, Sonia Introzzi e i suoi due giovani collaboratori sono alle prese con un paziente complicato: dei registri della leva militare risalenti alla Prima guerra mondiale. Documenti con cui il tempo non è stato clemente e che toccherà pulire carta per carta. Le mani esperte di Introzzi svolgono pazientemente le singole pagine dai fascicoli e cominciano a lavorarci su per liberarle dalla polvere, utilizzando una gomma speciale e una spazzola. Fondato nel 1993, il Laboratorio Volumina è l’evoluzione del Laboratorio restaurodove Introzzi lavorava già dal 1984, e oggi è un marchio della società CalliopeArte. Il laboratorio ha una clientela variegata. “La maggior parte della nostra attività si svolge con enti pubblici”, ci spiega: archivi di Stato, biblioteche statali, musei.