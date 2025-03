Universalmovies.it - Resident Evil | Austin Abrams in lizza per un ruolo

Il casting del nuovo filmè pronto a partire, ed il nome disembra il primo della lista Sony Pictures.Con una data d’uscita USA ottenuta di recente, il nuovo reboot della saga ispirata ai videogamessembra pronta ad offrire agli appassionati novità dall’attesissimo casting. Secondo Deadline, a tal proposito, pare che il nome disia il primo nella lista. L’attore, dal canto suo, ha partecipato alla serie di successo “Euphoria” e viene dal lavoro sul set con lo stesso regista Zach Cregger per il thriller/horror di prossima uscita “Weapons“.Sony Pictures si è rifiutata di commentare la notizia.Constantin Film sta producendo e co-finanziando il film. Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee (Barbarian, Minecraft) e Miri Yoon ( Woman of the Hour, Weapons ) di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions stanno anche producendo.