Napolipiu.com - Repubblica: “Castelvolturno, sprint per il centro sportivo. De Laurentiis rientra dagli Usa per trattare”

: “per il. DeUsa per”">La fase due del Napoli targato Desta per cominciare. Come riporta laNapoli, dopo anni di crescita sportiva e gestionale, ora il club guarda agli asset immobiliari per consolidare il proprio status di realtà europea. Il primo passo? La costruzione di un nuovo. Un progetto ambizioso, su cui il presidente lavora da mesi insieme ai suoi collaboratori più fidati.Scartate le ipotesi Napoli città (Direzionale e Bagnoli), Afragola e Lago Patria, la scelta definitiva è ricaduta su Castel Volturno, dove già dal 2006 si allena la prima squadra. L’attuale Training Center, però, è di proprietà della famiglia Coppola. Ed è proprio con loro che Desta trattando per acquistare i terreni in località La Piana, sempre all’interno del comune casertano.