Regionali De Luca al congresso del Psi | Il futuro della Campania lo decidiamo qui non a Roma

Leggi su Ildenaro.it

“Illo decideranno i campani e non, loqui non a”. Lo ha affermato il presidenteRegione, Vincenzo De, nel corso del suo intervento alnazionale straordinario del Psi in corso a Napoli. “Le forze di centrosinistra hanno iniziato a vivere un momento di crisi drammatica – ha aggiunto – da quando si sono ridotte all’autoreferenzialità, al mercato delle candidature a prescindere dai problemi dei territori, dalla partecipazione dei cittadini. Noi partiremo nel prossimo, abbiate fede, da una prima domanda: quali sono le necessità”. “Salvini – ha aggiunto – ha presentato di nuovo la proposta di legge sull’autonomia differenziata, prepariamoci a combattere, come abbiamo già fatto e quasi da soli, e anche contro la centralizzazione dei fondi di coesione”.