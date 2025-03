Quifinanza.it - Referendum Jobs Act a giugno, cosa prevede: torna l’Articolo 18?

18 dello Statuto dei Lavoratori, la legge n. 300/1970, ha storicamente rappresentato una delle norme di maggior importanza per la tutela contro i licenziamenti illegittimi. In origine,va la reintegra obbligatoria del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo nelle aziende con più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole).Nel corso degli anni sulsono intervenute due riforme chiave, prima la riforma Fornero (legge 92/2012) e poi il d. lgs. n. 23 del 2015, attuativo delAct. Ma ora lo scenario normativo potrebbe cambiare di nuovo, perché ai cittadini saranno chiamati a esprimersi nel previstoabrogativo.Dovranno votare per la cancellazione o la conservazione di quanto disposto dal decreto del 2015, emesso all’epoca del governo Renzi e il ripristino della situazione precedente.