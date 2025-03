Dilei.it - Re Carlo e Camilla, finalmente è finita. Stanchi e provati se ne tornano a casa

Rehannoconcluso venerdì 21 marzo il loro viaggio in Irlanda del Nord e si possono godere un weekend di meritato riposo. In effetti, nelle ultime foto scattate durante il tour i Sovrani mostravano sul viso i segni di una certa stanchezza.Re, esausti dopo il viaggio in Irlanda del NordSono stati tre giorni molto impegnativi quelli vissuti da Ree da sua mogliein Irlanda del Nord. Il programma di viaggio è stato parecchio intenso e Le Loro Maestà non hanno più vent’anni. Bisogna però riconoscere loro una certa tempra e resistenza, infatti non si sono sottratti a niente e hanno compiuto tutto quello che era previsto nella loro agenda.Effettivamente, hanno fatto di tutto durante il soggiorno in Irlanda del Nord, visite, incontri, hanno brindato con whiskey, accarezzato cagnolini e pony, visitato aziende agricole e pasticcerie.