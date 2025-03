Ilfattoquotidiano.it - Razzi Hezbollah su Israele, Netanyahu: “Attaccare decine di obiettivi”. Libano: “Rischiamo nuova guerra”

Il lancio diverso il territorio israeliano dal sud del, area controllata in parte dal movimento, ha portato a una veloce escalation nella mattinata di sabato 22 marzo. L’Aeronautica israeliana ne ha intercettati tre diretti verso la zona di Metula, al confine settentrionale di. Non sono stati segnalati feriti o danni sul territorio. Si è poi appreso ilanciato erano cinque in totale, di cui due caduti in territorio libanese. Si tratta del primo attacco di questo genere dal dicembre scorso. Immediata la reazione del governo israeliano, con l’Idf (Israeli Defense Forces) che ha risposto con un intenso bombardamento di artiglieria contronel sud del. Secondo i media del Paese, una donna è rimasta uccisa durante uno degli attacchi israeliani.