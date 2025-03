Rari Nantes Florentia, a Palermo una impresa dal sapore di salvezza

Leggi su Corrieretoscano.it

Telimar –8-12 (1-2 5-4 2-3 0-3)TELIMAR: C. Mandalà, P. Mangiante, E. Marini 1, E. Fabiano, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo 1, A. Giliberti 3, J. Muscat Melito 2, F. Lo Cascio 1, L. Bajic, R. Lo Dico, F. Pettonati, D. Holland, G. Giovinazzo. All. BaldinetiRN: M. Cicali, N. Hofmeijer, M. Stocco, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 1, M. Calamai 1, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 4, N. Benvenuti, G. Bini 4, D. Borghigiani, G. Gioia, U. Visciani. All. MinettiARBITRI: Calabrò e BrasilianoNOTE: Usciti per limite di falli Muscat Melito (T) e Di Fulvio (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 5/12 + 2 rigori (uno fallito) e RN5/11 + un rigore. Cicali para un rigore a Giliberti a 7’00” del quarto tempo sul risultato di 8-12. Spettatori:150 circa.– Nel ventiduesimo turno della regular season maschile ladi Minetti vince e convince in casa del Telimare si conferma regina delle imprese lontano da Bellariva.