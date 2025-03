Rapporto risultato obiettivi come la vittoria di apertura di Tuchel ha lewis-Skelly perso per le parole

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-22 00:00:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Mylesè diventato il più giovane debuttante in Inghilterra che ha segnato e Harry Kane ha prodotto un finale clinico quando il regno di Thomasè iniziato con una routine dellaqualificante della Coppa del Mondo FIFA sull’Albania allo Stadio di Wembley.Il terzino, che ha fatto il suo debutto nel calcio senior per l’Arsenal meno di sei mesi fa, è andato freddamente in giro dal passaggio percettivo di Jude Bellingham, segnando un primo goal peral 20 ° minuto della sua partita dicontro gli avversari che hannola loro precedente visita a Wembley 5-0 nel 2021.Il 70 ° goal internazionale di Kane è stato una bellezza al 77 ° minuto, l’attaccante del Bayern Monaco che ha vinto il suo tempo dopo che Declan Rice lo ha trovato all’interno della scatola prima di trovare l’angolo più lontano della rete con un superbo traguardo.