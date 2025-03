Anteprima24.it - Rapinatori inseguiti a Caserta dopo tentato raid in banca

Tempo di lettura: < 1 minutoInseguimento per la strade dinella notte da parte della Polizia di Stato nei confronti di una banda di malviventi che avevadi rapinare la filiale della Deutsche Bank di via G.M. Bosco. Alcuni residenti, allertati dai rumori fatti dai, hanno contattato il 113, e dalla vicina Questura sono partite due pattuglie, che sono arrivate sul posto intercettando i banditi, che hanno abbandonato in strada lo sportello bancomat appena smontato e sono fuggiti con la loro auto; ne è scaturito un inseguimento con le volanti della Polizia di Stato, protrattosi per le vie del centro, fino a via Settembrini, una delle due volanti ha chiuso la strada ai banditi, che hanno speronato l’auto della Polizia ferendo i due agenti che erano all’interno; i banditi,una colluttazione con i poliziotti, sono poi fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce.