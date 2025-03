Agi.it - Rapina a mano armata in sala slot: 4 arresti nel Milanese [VIDEO]

AGI - Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dai carabinieri di Rho per unain unadi Pessano con Bornago, nel. Due di loro erano rimasti nell'auto, utilizzata dal gruppo per giungere sul posto, fungendo da 'palo', mentre gli altri due avevano fatto irruzione intravisati e armati di una pistola e di un martello. Un incasso di 500 euro Dopo aver danneggiato con una martellata la vetrata a protezione della cassa, i banditi hanno minacciato il proprietario, facendosi consegnare l'incasso di 500 euro per poi scappare a bordo dell'auto verso Rho. Le ricerche e gliNonostante si fossero divisi nella fuga, i carabinieri hanno impiegaato poco tempo per arrestare il gruppo a Pogliano, Nerviano e Rho. Le successive perquisizioni hanno consentito di trovare e sequestrare la somma di denaro rubata, i capi di abbigliamento e le armi utilizzate durante la: una pistola a salve priva di tappo rosso, il martello (che si era spezzato) e un coltello di 19 cm di lama.